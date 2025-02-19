مدرب الأهلي السابق لـ مصراوي: الأهلي يجب أن يفوز وبيسيرو تحت ضغط كبير

كتب - نهى خورشيد

تحدث كيفين جونسون مدرب الأهلى السابق، عن مباراة القمة القادمة التي ستجمع القطبين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتواجد جونسون في الجهاز الفني السابق للنادي الأهلي سابقًا تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، كما سبق وتولى منصب الإدارة الفنية لعدد من الأندية بالقارة السمراء منهم؛ بلاتينيوم ستار وسوبر سبورت وأمازولو وبلاك ليوباردز.

وقال جونسون في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي يجب أن يفوز بالمباراة، رغم أنها دائمًا ما تكون مواجهة صعبة، ولكنه الآن في وضع قوي خلال الفترة الأخيرة، مما يجعله مرشحًا للفوز على الزمالك، رغم أن المواجهة لن تكون حاسمة في صراع الدوري".

وأضاف: "تحضيرات الفريق دائمًا ما تبدو جيدة، الاستعدادات تكون مكثفة، حيث يركز اللاعبون بقوة في التدريبات، إذ سبق ونجحنا في تحقيق البطولة عدة مرات".

وعن الفارق بين ولاية المدرب السويسري وموسيماني قال: "لكل مدرب فترته، كولر يؤدي بشكل جيد في الوقت الحالي، و موسيماني قدم عملًا رائعًا خلال فترته مع الفريق".

وتابع:"لا أعرف المدرب الحالي للزمالك جيدًا، لكنه بدأ للتو، وسيكون تحت ضغط كبير لتحقيق نتيجة إيجابية".

وعن التغييرات في صفوف الأهلى قال: "في الوقت الحالي، قاموا بضم بعض اللاعبين الجدد، لكني لم أشاهدهم بشكل كافٍ للحكم عليهم، لكن بالتأكيد اللاعبون القدامى دائمًا يحافظون على مستوى الأهلي، مثل الشناوي، رامي، أكرم، السولية، أفشة، والشحات".

وفي سياق متصل، يلتقي الأهلي بغريمه الزمالك يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.