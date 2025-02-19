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"القادم أسوأ".. مرتضى منصور يثير الجدل بهذا المنشور

09:00 م الأربعاء 19 فبراير 2025

مرتضى منصور

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كتب - يوسف محمد:

أثار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، الجدل بين جماهير القلعة البيضاء، من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب منصور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ياخسارة القادم أسوأ، افتكروا الثلاث كلمات السابقة، القادم أسوأ".

وكان مرتضى منصور رحل عن رئاسة نادي الزمالك في أغسطس من عام 2023، بعد تقديم استقالته هو ومجلس إدارته بالكامل فور قرار عزله، وتم عقد انتخابات في أكتوبر من العام ذاته، واختير حسين لبيب رئيسا لمجلس إدارة النادي، من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

وقامت الجهة الإدارية في عام 2023، عزل مرتضى منصور من قبل الجهة الإدارية، لتنفيذ حكم الحبس لمدة شهر، في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في ذلك الوقت.

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مرتضى منصور فيس بوك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق حسين لبيب
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