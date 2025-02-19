4 صور ترصد تطورات العمل في ستاد النادي الأهلي

كتب - محمد عبد السلام:

تتواصل أعمال الحفر والبناء في ستاد النادي الأهلي الجديد بمنطقة الشيخ زايد، بعدما أعلن النادي الأهلي بدء العمل في الاستاد خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد يوم الجمعة الماضي بمحافظة الأقصر.

ونشر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء عبر منصة "X" تويتر سابقًا، صورًا توضح آخر تطورات العمل في ستاد النادي.

وكان محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، أعلن التفاصيل الكاملة لاستاد النادي في مؤتمر صحفي تم عقده يوم الجمعة الماضي بالأقصر، منها الكشف عن المدة الزمنية للانتهاء من الاستاد والتي تصل إلى 200 أسبوع، أي ما يقرب من أربع سنوات.

كما تم الإعلان خلال المؤتمر عن السعة الكاملة للاستاد، التي تصل إلى 40 ألف متفرج.