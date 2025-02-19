أحمد الطيب يعلق على تصريحات أمير عزمي مجاهد

كتب - يوسف محمد:

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات الكأس القطرية، على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها أمير عزمي مجاهد، المدرب العام السابق لنادي الزمالك.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خدوا من كلام أمير عزمى مجاهد، اللى ممكن يستفيد منه النادي فى علاج سلبيات كان غير واضح أسبابها".

وأضاف: "وبعد كده أزعل منه واتقمص، حقق معاه وعاقبه، لكن فى الزحمة أشكره على ما اشار اليه من سلبيات، ما كانت لتظهر لولا وضوح، شجاعة، جرأة، حرص، انتقام ورد إعتبار وخوف أمير على ناديه ونادي أبوه الله يرحمه".

ويذكر أن أمير عزمي مجاهد، خرج بتصريحات تليفزيونية منذ عدة أيام، للكشف عن كواليس رحيل المدير الفني السويسري كريستيان جروس وعدم تحقيق مطالبه داخل النادي.

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