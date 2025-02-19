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"مصاب بالاحباط".. نجم الأهلي يثير الجدل بمنشور (صورة)

07:32 م الأربعاء 19 فبراير 2025

الأهلي

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كتب - نهى خورشيد

أثار عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل بمنشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب الساعي عبر الأستوري الخاصة بحسابه الشخصي:"هتعافر ومش هتلاقي نتايج لسعيك.. ثم تصاب بالاحباط.. ثم تستمر في السعي .. ثم يعوضك الله".

وكان الأهلي تعاقد مع الساعى في المريكاتو الشتوي الماضي، لمدة خمسة مواسم قادماً من صفوف الإسماعيلي.

وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلى لمواجهة نظيره الزمالك يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

منشور عمر الساعي

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