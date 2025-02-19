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مصدر يكشف حقيقة حصول ميدو وحازم إمام على راتب شهري في الزمالك

07:05 م الأربعاء 19 فبراير 2025
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف الثنائي أحمد حسام ميدو وحازم إمام، أعضاء لجنة التخطيط بنادي الزمالك، من تناول أي أموال مقابل عملهم داخل نادي الزمالك.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "الثنائي أحمد حسام ميدو، حازم إمام يرفضان الحصول على راتب شهري، مقابل العمل في لجنة التخطيط بالزمالك".

وأضاف: "إدارة الزمالك تمسكت بدفع رواتب ثابتة للثنائي، كما يحدث في باقي الأندية لكنهما تمسكا بالعمل باللجنة مجانًا".

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق، تشكيل لجنة تخطيط، برئاسة حسين لبيب رئيس النادي وعضوية كلا من: "حازم إمام، أحمد حسام ميدو وعمرو الجنايني".

وفي المقابل يستعد نادي الزمالك لملقااة نظيره النادي الأهلي، يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة ال 15 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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