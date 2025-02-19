الزمالك يواصل استعداداته للقمة بمعسكر الإسماعيلية

كتب - نهى خورشيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته بمعسكر الإسماعيلية استعداداً لمباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها ضمن الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ مران الأبيض اليوم الأربعاء على ملعب هيئة قناة السويس بفقرة بدنية مكثفة، أشرف عليها مخطط الأحمال مايكل موريرا، وذلك بهدف رفع جاهزية اللاعبين من الناحية البدنية قبل المواجهة المرتقبة.

وحرص المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو على متابعة التدريبات البدنية بدقة، لضمان جاهزية اللاعبين من الناحية البدنية والفنية على حد سواء.

خصص نونو كارباتو، مدرب حراس الزمالك، فقرات تدريبية قوية لحراس المرمى، ركزت على سرعة رد الفعل، التعامل مع الكرات العرضية، والتصدي للتسديدات من مسافات متنوعة.

لم تقتصر تدريبات الفريق على الجانب البدني، بل شهد المران فقرة فنية مكثفة، عمل الجهاز الفني بقيادة بيسيرو من خلالها على تطبيق بعض الجوانب الخططية، استعدادًا لمواجهة الأهلي.

وشملت التدريبات تنفيذ الضغط العالي، التحولات السريعة من الدفاع إلى الهجوم، والعمل على زيادة الفاعلية الهجومية.

واختتم المران بتقسيمة فنية في منتصف الملعب، تم خلالها تطبيق الجمل التكتيكية التي تدرب عليها اللاعبون، وسط متابعة دقيقة من بيسيرو وجهازه المعاون.

وحرص المدرب البرتغالي على توجيه تعليماته للاعبين، مطالبًا إياهم بالتركيز الشديد وتنفيذ المهام الفنية المطلوبة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي في قمة كروية مرتقبة، مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.