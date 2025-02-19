مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بريست

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

0 0
19:45

سبورتينج لشبونة

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يواصل استعداداته للقمة بمعسكر الإسماعيلية

07:03 م الأربعاء 19 فبراير 2025

مران فريق الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته بمعسكر الإسماعيلية استعداداً لمباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها ضمن الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ مران الأبيض اليوم الأربعاء على ملعب هيئة قناة السويس بفقرة بدنية مكثفة، أشرف عليها مخطط الأحمال مايكل موريرا، وذلك بهدف رفع جاهزية اللاعبين من الناحية البدنية قبل المواجهة المرتقبة.

وحرص المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو على متابعة التدريبات البدنية بدقة، لضمان جاهزية اللاعبين من الناحية البدنية والفنية على حد سواء.

خصص نونو كارباتو، مدرب حراس الزمالك، فقرات تدريبية قوية لحراس المرمى، ركزت على سرعة رد الفعل، التعامل مع الكرات العرضية، والتصدي للتسديدات من مسافات متنوعة.

لم تقتصر تدريبات الفريق على الجانب البدني، بل شهد المران فقرة فنية مكثفة، عمل الجهاز الفني بقيادة بيسيرو من خلالها على تطبيق بعض الجوانب الخططية، استعدادًا لمواجهة الأهلي.

وشملت التدريبات تنفيذ الضغط العالي، التحولات السريعة من الدفاع إلى الهجوم، والعمل على زيادة الفاعلية الهجومية.

واختتم المران بتقسيمة فنية في منتصف الملعب، تم خلالها تطبيق الجمل التكتيكية التي تدرب عليها اللاعبون، وسط متابعة دقيقة من بيسيرو وجهازه المعاون.

وحرص المدرب البرتغالي على توجيه تعليماته للاعبين، مطالبًا إياهم بالتركيز الشديد وتنفيذ المهام الفنية المطلوبة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي في قمة كروية مرتقبة، مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الدوري المصري الأهلي مباراة القمة ملعب هيئة قناة السويس جوزيه بيسيرو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: ندرس تبكير بعض الزيادات قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة
"الوطنية للانتخابات" تنفي تحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025