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"مونديالي ومحاضر دولي".. أبرز المعلومات عن أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الجديد

07:01 م الأربعاء 19 فبراير 2025
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعيين المحاضر الدولي للتحكيم الكولومبي أوسكار رويز رئيسا للجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، أن رويز سيستلم مهام عمله بالاتحاد المصري، بداية من شهر مارس المقبل 2025.

من هو أوسكار رويز؟

ويبلغ أوسكار رويز من العمر 55 عاما، فهو من مواليد نوفمبر 1969.

وحصل رويز على الشارة الدولية في عام 1995 واستمر في العمل، كأحد الحكام الدوليين حتى قرر الاعتزال في عام 2011.

وشارك اللاعب في ثلاث نسخ لبطولة كأس العالم العالم، أعوام: "2002، 2006، 2010".

وأدار صاحب الـ55 عاما العديد من المباريات النهائية خلال مسيرته، ومنها إدارة نهائي كوبا أمريكا عام 1999، نهائي كوبا ليبرتادورس في ثلاث نسخ أعوام "2002، 2007، 2010".

وعقب إعلان رويز الإعتزال، تم تعيينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، كمدرب تحكيم وعضو في برنامج مساعدة الحكام التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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