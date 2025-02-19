"مولد نجوم والأهلي أفضل لكن".. سامي الشيشيني يتحدث لمصراوي عن مباراة القمة

كتبت-هند عواد:

تحدث سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق ومدير الكرة الحالي في البنك الأهلي، عن مباراة القمة المقرر لها مساء السبت المقبل، وحظوظ الأبيض للفوز على الأهلي.

وقال سامي الشيشيني في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "مباراة القمة ليست لها توقعات، المباريات الكبرى أوقات يكون فريق أفضل من الآخر، لكنها تعتمد على الحالة في وقت اللقاء، ولكن الأهلي حاليا أفضل والمستوى في الطالع والزمالك يعاني من مشاكل مثل الغيابات والإصابات وتغييرات في الجهاز الفني".

وأضاف: "كل المؤشرات تقول تشير إلى فوز الأهلي بنسبة كبيرة، لكنني لا أعتمد على هذا، حالة الفريق وقت المباراة، ومباريات القمة مقاييسها مختلفة، وأتمنى أن يكون لقاء ممتع وبما أنني زملكاوي أتمنى فوز الزمالك".

وعن المدير الفني الجديد للأبيض، قال: "من يمكنه أن يبدي رأيه في بيسيرو؟، فهو لم يلعب سوى مباراة وحيدة، ويحتاج فترة حتى يعرف أسماء اللاعبين، لكن من المهم أن يدخل في اللقاء مبكرا، وبنسبة كبيرة سيعتمد على أيمن عبد العزيز، رجل لديه خبرات وكان مع منتخب مصر وابن النادي ويعرف اللاعبين".

وواصل: "مؤكد أن المباريات الأولى سيعتمد على العناصر الموجود مثل أيمن، لكنه لم يضع يده على اللاعبين حتى الآن، وهذا ما كنا نتحدث فيه مع جروس، حتى يعرف اللاعبين يجب أن يحصل على وقت، وطبيعي أن تكون النتائج ليست جيدة، فيه مدرب يدخل في النتائج بسرعة عندما يكون اللاعبين كاملين وفيه مدرب يجد مشاكل مثل إصابة أو عدم جاهزية".

واختتم تصريحاته بشأن العناصر المحتمل تأثيرها في القمة: "إمام عاشور فارق بشكل كويس وأفشة يسير بشكل جيد، هما الأقرب من الأهلي، وفي الزمالك زيزو وعبدالله السعيد والجزيري، لكن هذه المباريات من الممكن أن "تطلع" نجوم جديدة، حد لم تضعه في الحسبان يتألق فجأة هذه المباراة ممكن أن تكون مولد لنجوم جديدة".