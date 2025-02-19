"مليش علاقة به ولا بحترمه".. ممدوح عباس يطلق تصريح ناري

"واضحة أهيه".. تعليق ناري من إبراهيم فايق حول مباريات الأهلي في مونديال

كتب- محمد خيري:

أطلق ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، تصريح قوي، ضد أحد السماسرة في كرة القدم المصرية، دون توضيح اسم معين.

وكتب ممدوح عباس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "ما يشاع عن ربط اسمي بإسم أحد سماسرة الكرة أؤكد أن هذا الرجل لست على علاقة به على الإطلاق و لا احترمه و هذا للعلم".

ولم يوضح ممدوح عباس اسم الشخص الذي يقصده، وهو ما زاد من غموض التصريحات.

جدير بالذكر، أن ممدوح عباس، من أكبر الداعمين لمجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، برئاسة حسين لبيب، وتدخل لحل عدد من الأزمات، وعلى رأسها تولي مستحقات العاملين.

اقرأ أيضا:

"عاوز هجوم".. تركي آل الشيخ يفجر مفاجآت حول مشاركة الأهلي في مونديال الأندية