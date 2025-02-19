"واضحة أهيه".. تعليق ناري من إبراهيم فايق حول مباريات الأهلي في مونديال الأندية

كتب- محمد خيري:

أوضح الإعلامي إبراهيم فايق، أن قناة إم بي سي مصر، هي الجهة الوحيدة، لإذاعة مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2025، خلال شهر يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة النادي الأهلي ضمن ممثلي القارة الأفريقية.

وكتب إبراهيم فايق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "محدش هيذيع ماتشات الأهلي في كأس العالم للأندية غير MBC MASR .. واضحة أهيه".

وأضاف: "والأستوديو التحليلي هيكون من أرض الملعب في أمريكا بأقوى وأهم معلقين في الوطن العربي ومحللين العالم".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، يتواجد ضمن المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بجانب كل من: إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو، قبل أن يواجه فريق بالميراس يوم 19 من نفس الشهر، ويختتم دور المجموعات بمباراة بورتو يوم 24.

اقرأ أيضا:

"عاوز هجوم".. تركي آل الشيخ يفجر مفاجآت حول مشاركة الأهلي في مونديال الأندية