كتب - عمر سلامة



أصبحت قناة إم بي سي مصر هي الناقل الحصري، لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعاون مع موسم الرياض.

ويستعد النادي الأهلي، للمشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقًا، في الفترة بين 13 يونيو حتى 12 يوليو (وفقا للتوقيت المحلي للدولة المنظمة).

وفي إطار شراكة استراتيجية بين موسم الرياض والشركة الأمريكية الحاصلة على حقوق كأس العالم للأندية "DAZN"، حصل موسم الرياض على حقوق مباريات الأهلي في البطولة، لإذاعتها عبر قناة إم بي سي مصر بشكل حصري في الشرق الأوسط.

وكشفت قناة إم بي سي مصر أنها هي الناقل الحصري لمباريات الأهلي في كأس العالم للأندية، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت قنوات إم بي سي مصر في بيان لها أنها ترحب بالشراكة والتعاون مع DAZN وموسم الرياض لإذاعة حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية في مصر.

وتؤكد القناة التزامها بتقديم أفضل تجربة مشاهدة لجمهور الكرة المصرية، وخاصة مشجعي النادي الأهلي، الذين سيتمكنون من متابعة المباريات حصريًا عبر شاشات MBC مصر ومنصة DAZN.

كما كتب المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "لأن المصريين غالين علينا قوي فحبينا نفرحهم بنقل مباريات ممثلنا كلنا نادي الاأهلي الكبير حصريا ومجانا على mbc مصر".

وأضاف تتركي: "الغالين أهلنا في مصر يستاهلو كل خير... ميسي ضد الأهلي وتعليق فارس عوض أو فهد العتيبي أو الجينرال مدحت شلبي... وتحليل الشباب المبدعين فريق إبراهيم فايق ومن أرض الملعب، وحتفاهم مع DAZN يعطونا أكسيس على المعسكرات وتكون تغطيه شامله... حتى نفكر وقتها نحث mbc مصر 2 تكون تغطيتها على مدار الساعه للحدث إيه رأيكم".

وكتب الإعلامي إبراهيم فايق عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "هدية موسم الرياض لكل جماهير الأهلي في مصر والوطن العربي تابعوا فقط وحصريا.. فقط وحصريا في منطقة الشرق الأوسط كله.. واضح أهو".

كما كشفت الشركة الأمريكية المسؤولة عن حقوق كأس العالم "DAZN" في بيان لها: "يسر DAZN أن تعلن عن شراكة مع MBC وموسم الرياض لتوزيع كأس العالم للأندية FIFA في مصر".

وأضاف البيان: "هذه أخبار رائعة لمحبي الأهلي الذين سيتمكنون من الاستمتاع بالألعاب حصريا على MBC وDAZN".

واختتم البيان: "ستبث MBC مصر مباريات من كأس العالم للأندية الجديدة التي تبدأ في 13 يونيو في الولايات المتحدة الأمريكية، تضم البطولة أفضل 32 فريقا في العالم، بما في ذلك الأهلي الذي يحمل لقب دوري أبطال إفريقيا الحالي".