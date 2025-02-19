رسميا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

كتب- محمد خيري:

أعلنت شبكة قنوات إم بي سي مصر، حصولها رسميًا على حقوق بث مباريات الأهلي كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك النادي الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق في شهر يونيو المقبل، ممثلا لمصر، وضمن الفرق الأفريقية.

وكتب الإعلامي إبراهيم فايق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: "الشركة المالكة لحقوق مباريات كأس العالم للأندية تعلن قناة MBC MASR الوحيدة التي تمتلك حقوق إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية حصريا"

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025 بجانب كل من: إنتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو، قبل أن يواجه فريق بالميراس يوم 19 من نفس الشهر، ويختتم دور المجموعات بمباراة بورتو يوم 24.

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