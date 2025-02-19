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صاحبة أزمة أولمبياد باريس.. جنة عليوة تشارك في معسكر الاتحاد الأفريقي للدراجات

01:20 م الأربعاء 19 فبراير 2025
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    إنهاء الخلاف بين جنة عليوة وشهد سعيد بحضور وزير الرياضة
  • عرض 16 صورة
    إنهاء الخلاف بين جنة عليوة وشهد سعيد بحضور وزير الرياضة
  • عرض 16 صورة
    إنهاء الخلاف بين جنة عليوة وشهد سعيد بحضور وزير الرياضة
  • عرض 16 صورة
    جنة عليوة
  • عرض 16 صورة
    جنة عليوة لاعبة الدرجات
  • عرض 16 صورة
    إصابة جنة عليوة بعد تدخل شهد سعيد
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    إصابة جنة عليوة بعد تدخل شهد سعيد
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    المتسابقة جنة عليوة
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    لحظة إصابة جنة عليوة
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    شهد سعيد
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    شهد سعيد
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    شهد سعيد
  • عرض 16 صورة
    شهد سعيد
  • عرض 16 صورة
    شهد سعيد
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    شهد سعيد
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كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري للدراجات، سفر اللاعبة جنة عليوة إلى جنوب أفريقيا، للمشاركة في معسكر الاتحاد الإفريقي للدراجات، استعدادًا لبطولة العالم للطريق.

ويستمر معسكر الاتحاد الأفريقي للدراجات من 15 فبراير حتى 15 مارس، ويهدف إلى تطوير المهارات ورفع الجاهزية للمنافسات العالمية.

وكانت جنة عليوة، صاحبة الأزمة الشهيرة مع اللاعبة شهد سعيد، قبل أولمبياد باريس 2024، إذ أنه بعدما اختار الاتحاد الأخيرة للمشاركة في الأولمبياد، خرجت جنة وروت تفاصيل الحادثة التي تعرضت لها بسبب شهد، ووصلت إلى النيابة العامة.

ويمكن الإطلاع على التفاصيل الكاملة لأزمة جنة عليوة وشهد سعيد من هنا.

الجدير بالذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنهى الخلاف بين لاعبتي الدراجات، وجمعهما في لقاء بمقر الوزارة، وسط وجود عدد من أفراد أسرتيهما.

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شهد سعيد معسكر الاتحاد الأفريقي للدراجات جنة عليوة
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