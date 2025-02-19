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بمؤازرة ميدو.. الزمالك يتوجه للإسماعيلية قبل مواجهة الأهلي (صور)

01:13 م الأربعاء 19 فبراير 2025

أحمد حسام ميدو

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كتب- محمد خيري:

توجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ قليل إلى مدينة الإسماعيلية لبدء معسكره المغلق استعداداً للقاء الأهلي المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في مقر النادي لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني قبل التحرك إلى الإسماعيلية لبدء المعسكر المغلق، وأكد على ثقة الجميع في قدرة الفريق على الفوز بلقاء القمة.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك تدريباته على ستاد هيئة قناة السويس الجديد، وسينهي الفريق معسكره بالإسماعيلية مساء الجمعة على أن ينتظم بعدها في معسكر بالقاهرة في نفس اليوم استعداداً للقاء الأهلي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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