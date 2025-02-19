لاعب الزمالك يطلق تصريحات قوية: مش متخيل نفسي بتيشرت الأهلي

كتب- محمد خيري:

أكد سيد عبدالله نيمار، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، والمعار إلى نادي البنك الأهلي، أنه لا يتخيل نفسه بتيشرت الأحمر، خاصة وأن انتمائه كمشجع للأبيض.

وقال سيد نيمار، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": ""مش متخيل نفسي في يوم من الأيام بلعب بتيشرت الأهلي، خاصة وأنني مشجع للأبيض قبل أن أكون لاعب في الزمالك".

وعن انتقال أحمد رضا للنادي الأهلي قال: "أحمد رضا كان معي في ناشئين الزمالك، وتم عرضه على كارتيرون عندما انتهى الفريق الخاص بنا لكنه رفضه وانتقل لبتروجيت بعد ذلك".

وأضاف: "أحمد رضا لاعب جيد جدا، ومجتهد ويستحق الانتقال للأهلي، وباركت له، ومن الوارد أن يبدأ مباراة القمة القادمة".

جدير بالذكر، أن سيد نيمار، رحل عن نادي الزمالك، مطلع الموسم الحالي، ورحل للبنك الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

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