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حكم نهائي المونديال يقترب من إدارة مباراة الأهلي والزمالك

12:09 م الأربعاء 19 فبراير 2025

الأهلى والزمالك - أرشيفية

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كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الحكم البولندي سيمون مارشينياك حكم نهائي كأس العالم 2022، مرشح بقوة لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح "الغندور" خلال برنامجه عبر قناة المحور: "الأيام الماضية حصل تواصل مع مارشينياك وهو وافق على إدارة المباراة، حتى الآن هو الأقرب، وفي نفس الوقت فيه مفاضلة بين أكثر من اسم، وسيتم الإعلان خلال اليومين المقبلين".

وأضاف:"أوسكار لويز رئيس لجنة الحكام الجديد، يتابع بشكل ودي مع المهندس هاني أبو ريدة، وجهاد جريشة عضو لجنة الحكام والذي يحظى بثقة الكولومبي أوسكار، وسيتم الاتفاق على الإسم الأفضل والقادر على الخروج بالقمة بدون أزمات"

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