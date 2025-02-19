مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
19:45

سبورتينج لشبونة

جميع المباريات

إعلان

بقرار بيسيرو.. الزمالك يتوجه إلى الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الأهلي

11:46 ص الأربعاء 19 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جوزيه بيسيرو
  • عرض 5 صورة
    بيسيرو مدرب الزمالك
  • عرض 5 صورة
    بيسيرو
  • عرض 5 صورة
    بيسيرو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

يدخل الفريق الأول لنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، معسكرا مغلقا في مدينة الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وقرر البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، انتظام الفريق في معسكرا مغلقا، بداية من اليوم في الإسماعيلية، ولمدة 3 أيام، حتى موعد مباراة الأهلي من أجل زيادة التركيز والاستعداد الجيد للمباراة.

وأوضح نادي الزمالك، أن الفريق يخوض تدريباته على ملعب هيئة قناة السويس، خلال فترة المعسكر.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول بطولة الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 32 نقطة.

اقرأ أيضا:

"هيبقى أغنى نادي في مصر".. الغندور يكشف تفاصيل حدث تاريخي لنادي الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك بيسيرو أخبار الزمالك نادي الزمالك مباراة القمة الأهلي والزمالك الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
الرئيس السيسي ورئيس وزراء أسبانيا يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لتسجل مستوى قياسي جديد
تحذير من الأرصاد للمواطنين: موجة برد قوية خلال ساعات