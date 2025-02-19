بقرار بيسيرو.. الزمالك يتوجه إلى الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الأهلي

كتب- محمد خيري:

يدخل الفريق الأول لنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، معسكرا مغلقا في مدينة الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وقرر البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الزمالك، انتظام الفريق في معسكرا مغلقا، بداية من اليوم في الإسماعيلية، ولمدة 3 أيام، حتى موعد مباراة الأهلي من أجل زيادة التركيز والاستعداد الجيد للمباراة.

وأوضح نادي الزمالك، أن الفريق يخوض تدريباته على ملعب هيئة قناة السويس، خلال فترة المعسكر.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول بطولة الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 32 نقطة.

اقرأ أيضا:

"هيبقى أغنى نادي في مصر".. الغندور يكشف تفاصيل حدث تاريخي لنادي الزمالك