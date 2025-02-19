"هيبقى أغنى نادي في مصر".. الغندور يكشف تفاصيل حدث تاريخي لنادي الزمالك

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الزمالك حصل على التراخيص التي تسمح له بالاستثمار بجانب مقر النادي في أكتوبر بـ 100 ألف متر مربع سيتم الاستفادة منهم سواء ببيعهم أو تأجيرهم.

وقال "الغندور" خلال برنامجه على قناة المحور: "سيكون هناك مشروع استثماري كبير في تلك المنطقة سيضخ مبالغ مالية طائلة لنادي الزمالك، وسيكون حدثا تاريخيا للنادي".

وأضاف: "يتم إدارة ملف مقر نادي الزمالك بـ6 أكتوبر والتخطيط لبناء المقر بملاعبه وحمامات السباحة والمرافق والمشروع الاستثماري عن طريق متخصصين كبار في هذا الشأن، لأنه سيجعل النادي الأغنى في مصر خلال سنتين أو ثلاثة".

وأكمل: "خلال الفترة الحالية يتم العمل على إنهاء كافة الملفات التي تعطل النادي من دفع مديونيات وإنهاء القضايا الخاصة بالنادي ودفع المتأخرات الخاصة باللاعبين".

وتابع: "سيقوم مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي خلال خمس أو ستة أشهر من الأن ببداية بيع أو تأجير المشروع الاستثماري الذي سيتم بنائه بجوار مقر النادي بـ 6 أكتوبر".

وشدد: "سيتم بناء فريق قوي جدًا لفريق الكرة بنادي الزمالك فور بدأ العمل في هذا المشروع الكبير".

واختتم:" رجال الأعمال الزملكاوية بدأوا بالفعل في تنفيذ العديد من الخطوات في عدد من الملفات التي ستساعد نادي الزمالك على حل مشاكله التي يعاني منها خلال الفترة الأخيرة".