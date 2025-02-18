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عبر إم بي سي مصر.. إبراهيم فايق يعلن إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

11:22 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

إبراهيم فايق

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كتب - محمد القرش:

أعلن الإعلامي الرياضي المصري، إبراهيم فايق، بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 عبر شبكة قنوات "إم بي سي مصر" المجانية.

وكتب إبراهيم عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "مفيش وقت نضيعه، مبروك لكل جماهير الأهلي في مصر والوطن العربي، فقط وحصريا مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية على شاشة mbc masr".

وتقام مواجهات كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يونيو.

ويفتتح النادي الأهلي مباريات البطولة بمواجهة إنتر ميامي يوم 15 يونيو 2025، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر.

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إبراهيم فايق mbc masr الأهلي كأس العالم للأندية أخبار الأهلي إنتر ميامي
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