مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بريست

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
19:45

سبورتينج لشبونة

جميع المباريات

إعلان

قرارات طارئة من نادي المصري بعد الخسارة من غزل المحلة

11:11 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

خلال مباراة غزل المحلة والمصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

أعلن النادي المصري عن عدد من القرارات الطارئة بعد الخسارة من غزل المحلة بهدف دون رد في الدوري المصري، عبر بيان رسمي.

وقرر رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، كامل أبو علي، انعقاد اجتماعا طارئا، مع خصم 200 ألف جنيه لكل لاعب في الفريق.

وجاء بيان المصري كالتالي:

يعقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي خلال الساعات القليلة القادمة اجتماعًا طارئا وذلك لمناقشة سوء نتائج وعروض الفريق الأول للكرة بالنادي خلال الفترة الأخيرة رغم قيام المجلس بتوفير جميع متطلبات الفريق.

وقرر المجلس خصم 200 ألف جنيه من مستحقات جميع لاعبي الفريق وذلك بعد الخسارة مساء اليوم أمام فريق غزل المحلة بهدف للاشئ.

ترتيب النادي المصري في الدوري الممتاز

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما جاء غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي المصري خسارة المصري من غزل المحلة الدوري المصري الممتاز سوء نتائج النادي المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان