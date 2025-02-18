قرارات طارئة من نادي المصري بعد الخسارة من غزل المحلة

كتب - محمد الميموني:

أعلن النادي المصري عن عدد من القرارات الطارئة بعد الخسارة من غزل المحلة بهدف دون رد في الدوري المصري، عبر بيان رسمي.

وقرر رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، كامل أبو علي، انعقاد اجتماعا طارئا، مع خصم 200 ألف جنيه لكل لاعب في الفريق.

وجاء بيان المصري كالتالي:

يعقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي خلال الساعات القليلة القادمة اجتماعًا طارئا وذلك لمناقشة سوء نتائج وعروض الفريق الأول للكرة بالنادي خلال الفترة الأخيرة رغم قيام المجلس بتوفير جميع متطلبات الفريق.

وقرر المجلس خصم 200 ألف جنيه من مستحقات جميع لاعبي الفريق وذلك بعد الخسارة مساء اليوم أمام فريق غزل المحلة بهدف للاشئ.

ترتيب النادي المصري في الدوري الممتاز

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما جاء غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.