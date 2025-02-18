تعهد للزمالك.. الرابطة توضح سبب أزمة جائزة رجل مباراة بتروجيت

كتب - محمد القرش:

ردت رابطة الأندية المصرية على خطاب الزمالك الرسمي، الذي استسر الفارس الأبيض من خلاله عن سبب ما حدث مع محمود بنتايج لاعب الفريق خلال مواجهة بتروجيت.

وقال الرابطة إنها تكن كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك وخطأ واقعة بنتايج غير مقصود.

وأضافت الرابطة أن اللجنة الفنية أبلغت المراقب بفوز المغربي بالجائزة في الدقيقة 85، ‎لكن بعد تسجيل بتروجيت هدفه عن طريق مصطفى الجمل تم منح الجائزة للاعب.

وأوضحت الرابطة أن سبب اللغط هو أن مسؤول ستاد السلام كان يجلس بجوار ممثل الرابطة واستمع لمكالمة اللجنة الفنية في الدقيقة 85 بفوز لاعب الزمالك بلقب رجل المباراة، وقام هو بإبلاغ المذيع الداخلي للاستاد، ولم يعلم بحدوث تغيير لاحق.

وتعهدت الرابطة الرابط للزمالك بأنه بداية من الجولة الـ15 سيتم تسليم اسم اللاعب الفائز في الدقيقة 90 من المباراة

واختتم الرابطة أنه سيتم تقييم اللاعب على مجمل أدائه طوال المباراة ولن يتم تغيير الاسم لاحقا بعد تسليمه.

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