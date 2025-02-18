غزل المحلة يفوز على المصري البورسعيدي في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة غزل المحلة والمصري البورسعيدي التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر في الدوري المصري الممتاز.

وحقق غزل المحلة الفوز على نظيره المصري بنتيجة هدف دون مقابل على ملعب برج العرب الإسكندرية.

سجل هدف غزل المحلة الوحيد اللاعب محمد أشرف روقا في الدقيقة 54 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز رفع غزل المحلة نقاطه إلى 14 ليحتل المركز الرابع عشر، بينما توقف فريق المصري نقاطه عند 23 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.