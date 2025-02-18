مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

1 1
22:00

موناكو

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

0 0
22:00

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

ميلان

1 1
19:45

فينورد

جميع المباريات

إعلان

غزل المحلة يفوز على المصري البورسعيدي في الدوري المصري

09:33 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

خلال مباراة غزل المحلة والمصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة غزل المحلة والمصري البورسعيدي التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر في الدوري المصري الممتاز.

وحقق غزل المحلة الفوز على نظيره المصري بنتيجة هدف دون مقابل على ملعب برج العرب الإسكندرية.

سجل هدف غزل المحلة الوحيد اللاعب محمد أشرف روقا في الدقيقة 54 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز رفع غزل المحلة نقاطه إلى 14 ليحتل المركز الرابع عشر، بينما توقف فريق المصري نقاطه عند 23 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

غزل المحلة يفوز على المصري الدوري المصري الممتاز مباراة غزل المحلة والمصري الجولة الرابعة عشر في الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالقانون.. استثناء لفئتين من يوم العمل الكامل في شهر رمضان