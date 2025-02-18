20 صورة ترصد تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

كتب - محمد الميموني:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء، بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو قبل مواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صور من التدريبات، وعلق: "العمل مستمر".

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي يوم السبت الموافق 22 فبراير، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي وينقل اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 32 نقطة.