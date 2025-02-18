سيف زاهر يفجر مفاجأة بشأن مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

منعه وتحويله للتحقيق.. مصدر: قرار عاجل من الزمالك ضد أمير عزمي

كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي سيف زاهر والمذيع بقنوات أون سبورت اليوم الثلاثاء، أن الشركة المتحدة للرياضة نجحت في الحصول علي مباريات النادي الأهلي في مونديال كأس العالم للأندية 2026 المقرر إقامته بأمريكا. (عبر المركز الإعلامي للشركة المتحدة)

وأعلنت شركة المتحدة للرياضة عن تنظيم معسكر خارجي لفريق الأهلي المصري في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لمشاركته المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025.

وشهد توقيع عقد الشراكة بين الجانبين كل من مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيى لطفي، وسيف الوزيري نائب رئيس شركة المتحدة للرياضة وعضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، بجانب إدارة شركة الأهلي لكرة القدم ممثلة في أيمن فتحي رئيس مجلس الإدارة، ونائبه أحمد شمس، وعضوي المجلس المهندس أحمد حسام عوض ووائل زيادة، بالإضافة إلى المدير التنفيذي أمير توفيق.

ومن المقرر أن يُقام المعسكر خلال الفترة من 5 إلى 11 يونيو المقبل، ويتخلله مباراة ودية يوم 8 يونيو أمام أحد الفرق المكسيكية، ضمن استعدادات الفريق للبطولة العالمية.

اقرأ أيضًا:

آخر تطورات إصابة زيزو قبل مباراة الأهلي

الزمالك يعلن إصابة لاعب الفريق قبل مواجهة الأهلي