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آخر تطورات إصابة زيزو قبل مباراة الأهلي

07:26 م الثلاثاء 18 فبراير 2025
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (6)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (7)
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كتب - مراسل مصراوي:

تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، للإصابة في مباراة بتروجيت الأخيرة والتي تسبق مواجهة الأهلي.

وقال مصدر "لمصراوي" إن زيزو خضع لعدد من الإشاعات والتحاليل اللازمة من أجل معرفة طبيعة إصابته.

وأوضح المصدر أنه تبين إصابة لاعب الزمالك بشد عضلي خفيف في العضلة الخلفية.

وأكد المصدر أن الجهاز الطبي لفريق الزمالك يعمل على تأهيل اللاعب، وهو حتى الآن قريب للحاق مباراة القمة ضد الأهلي.

ومن المقرر أن يلاقي الفارس الأبيض نظيره الأهلي يوم السبت المقبل الموافق 22 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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