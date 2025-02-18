الزمالك يعلن إصابة لاعب الفريق قبل مواجهة الأهلي

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كتب - محمد القرش:

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة محمود جهاد لاعب وسط الأبيض.

وأكد محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي أن محمود جهاد تعرض للإصابة في المران الختامي قبل مباراة الفريق الأخيرة أمام بتروجت في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن محمود جهاد خضع للأشعة والفحوصات الطبية، أثبتت إصابته في العضلة الخلفية.

وأضاف أنه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي خاص للاعب سيقوم بتنفيذه خلال الفترة الحالية لتجهيزة بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية.

يُذكر أن محمود جهاد انضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فاركو.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره الأهلي ويم السبت المقبل الموافق 22 فبراير، ضمن مواجهات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

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