مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
19:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

ميلان

1 0
19:45

فينورد

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

- -
22:00

كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

سلتيك

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوصل

0 2
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الريان

0 2
18:00

الإستقلال

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يعلن إصابة لاعب الفريق قبل مواجهة الأهلي

07:02 م الثلاثاء 18 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمود جهاد
  • عرض 9 صورة
    محمود جهاد لاعب الزمالك الجديد
  • عرض 9 صورة
    أحمد حسام وحسام عبد المجيد ومحمود جهاد
  • عرض 9 صورة
    محمود جهاد أولى صفقات الزمالك الشتوية مع منتخب مصر (5)_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    اللاعب محمود جهاد
  • عرض 9 صورة
    محمود جهاد أولى صفقات الزمالك الشتوية (12)_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    محمود جهاد أولى صفقات الزمالك الشتوية (13)_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    محمود جهاد أولى صفقات الزمالك الشتوية (10)_Easy-Resize.com
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة محمود جهاد لاعب وسط الأبيض.

وأكد محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي أن محمود جهاد تعرض للإصابة في المران الختامي قبل مباراة الفريق الأخيرة أمام بتروجت في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشار رئيس الجهاز الطبي إلى أن محمود جهاد خضع للأشعة والفحوصات الطبية، أثبتت إصابته في العضلة الخلفية.

وأضاف أنه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي خاص للاعب سيقوم بتنفيذه خلال الفترة الحالية لتجهيزة بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية.

يُذكر أن محمود جهاد انضم للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فاركو.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره الأهلي ويم السبت المقبل الموافق 22 فبراير، ضمن مواجهات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

بمشاركة توتي والحضري.. أول صور من مباراة أساطير العالم ومصر

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

شاهد هدف تقدم الأهلي للناشئين على باريس سان جيرمان في بطولة الكأس الدولية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود جهاد الزمالك الزمالك والأهلي الأهلي إصابة لاعب الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالقانون.. استثناء لفئتين من يوم العمل الكامل في شهر رمضان