أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

كتب - محمد الميموني:

أعلنت شركة تذكرتي اليوم الثلاثاء، عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2024/25.

ونعرض لكم في السطور التالية أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك كالتالي:

1 - المقصورة 500 جنيه

2 - درجة أولى 300 جنيه

3 - درجة ثانية علوي 75 جنيه

4 - درجة ثالثة 75 جنيه

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل القمة المركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

الزمالك يدخل المباراة بعد تعادل بهدف لمثله في الجولة الماضية أمام نظيره بتروجت، فيما فاز الأهلي بثلاثية مقابل هدف على مودرن فيوتشر.