مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
19:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

ميلان

1 0
19:45

فينورد

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

- -
22:00

كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

سلتيك

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوصل

0 2
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الريان

0 2
18:00

الإستقلال

جميع المباريات

إعلان

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

06:42 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

جماهير النادي الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

أعلنت شركة تذكرتي اليوم الثلاثاء، عن فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز موسم 2024/25.

ونعرض لكم في السطور التالية أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك كالتالي:

1 - المقصورة 500 جنيه

2 - درجة أولى 300 جنيه

3 - درجة ثانية علوي 75 جنيه

4 - درجة ثالثة 75 جنيه

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل القمة المركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

الزمالك يدخل المباراة بعد تعادل بهدف لمثله في الجولة الماضية أمام نظيره بتروجت، فيما فاز الأهلي بثلاثية مقابل هدف على مودرن فيوتشر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تذاكر مباراة القمة الأهلي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالقانون.. استثناء لفئتين من يوم العمل الكامل في شهر رمضان