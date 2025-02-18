طلائع الجيش يفوز على زد في الدوري الممتاز

كتب - محمد الميموني:

فاز طلائع الجيش على نظيره زد اليوم الثلاثاء 18 فبراير، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز طلائع الجيش على نظيره زد بنتيجة 1 - 0 على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

وجاء الهدف الأول لصالح طلائع الجيش بقدم اللاعب حامد خالد في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

يذكر أن طلائع الجيش يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يحتل زد المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.