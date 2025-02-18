منعه وتحويله للتحقيق.. مصدر: قرار عاجل من الزمالك ضد أمير عزمي

"أسوأ موقف في العالم".. تعليق ناري من شبانة على ما حدث مع لاعب الزمالك

كتب- محمد خيري:

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لإحالة أمير عزمي مجاهد المدرب العام السابق في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للتحقيق بسبب إفشائه أسرار العمل وهو ما يصنّفه مجلس الإدارة نوع من خيانة الأمانة وعدم احترام مواثيق العمل الرسمية.

وسادت حالة من الغضب داخل مجلس إدارة الزمالك من تصريحات أمير عزمي مجاهد التي جاءت انتقامية من النادي وهدفها هز استقرار الفريق في مرحلة هامة من الموسم.

ووفقا لمصدر مطلع داخل المجلس فإن هناك دراسة لقرار بمنع أمير عزمي من العمل داخل النادي مستقبلا، مع إحالته للتحقيق بصفته عضوا عاملا في النادي واساء لصورة النادي في الإعلام من خلال تصريحاته التلفزيونية التي افتقدت للاحترافية ولم تحترم مشاعر جماهير النادي ولا مجلس الإدارة ولا اللاعبين الذين فوجئوا بالتصريحات الأخيرة للمدرب العام السابق.

وكان أمير عزمي مجاهد ظهر في إحدى البرامج التلفزيونية أمس، وكشف كواليس رحيل جروس المدير الفني السابق، وعدم تحقيق مطالبه.