اللاعب حسين كمال يتوج بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للجودو

حصل اللاعب حسين كمال شلقامي، لاعب أكاديمية درويش بالمركز الأوليمبي بالمعادي، على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجمهورية للجودو تحت 10 سنوات، في وزن 27 كجم.

وأقيمت البطولة في الصالة المغطاة بجامعة حلوان، حيث شهدت منافسات قوية بين اللاعبين، وسط أجواء حماسية وتنظيم مميز.

وشهدت البطولة حضور محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد والمدربين وأولياء الأمور، الذين أشادوا بالمستوى الفني المتميز الذي قدمه اللاعبون.