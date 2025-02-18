مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
19:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

ميلان

- -
19:45

فينورد

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

- -
22:00

كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

سلتيك

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوصل

0 1
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الريان

0 0
18:00

الإستقلال

جميع المباريات

إعلان

اللاعب حسين كمال يتوج بالمركز الأول في بطولة الجمهورية للجودو

05:12 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

حسين كمال شلقامي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

حصل اللاعب حسين كمال شلقامي، لاعب أكاديمية درويش بالمركز الأوليمبي بالمعادي، على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجمهورية للجودو تحت 10 سنوات، في وزن 27 كجم.

وأقيمت البطولة في الصالة المغطاة بجامعة حلوان، حيث شهدت منافسات قوية بين اللاعبين، وسط أجواء حماسية وتنظيم مميز.

وشهدت البطولة حضور محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد والمدربين وأولياء الأمور، الذين أشادوا بالمستوى الفني المتميز الذي قدمه اللاعبون.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين كمال شلقامي بطولة الجمهورية للجودو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالقانون.. استثناء لفئتين من يوم العمل الكامل في شهر رمضان