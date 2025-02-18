طرح تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت شركة تذكرتي اليوم الثلاثاء طرح تذاكر المباراة التي ستجمع الأهلي والزمالك في قمة الجولة 15 بالدوري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الزمالك عند السابعة من مساء يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويحتل فريق الأهلي قبل القمة المركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

الزمالك يدخل المباراة بعد تعادل بهدف لمثله في الجولة الماضية أمام نظيره بتروجت، فيما فاز الأهلي بثلاثية مقابل هدف على مودرن فيوتشر.

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