كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد مباريات دور ثمن نهائي النسخة الجارية من بطولة الكأس.

وأوضح اتحاد كرة اليد، عبر بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن يوم 18 مارس سيكون موعدًا لمنافسات ثمن النهائي التي سيشارك بها ناديي الأهلي والزمالك.

وستقام المباريات، بحسب البيان ذاته، عند التاسعة مساءً كونها خلال شهر رمضان باستثناء مباراة واحدة ستقام عند الحادية عشر مساءً وستجمع ناديي أصحاب الجياد وسموحة.

وتنص للوائح أنه حال انتهاء المباراة بالتعادل يتم خوض شوط إضافة لمدة 5 دقائق وحال استمر التعادل يتم خوض شوط إضافي ثانِ قبل اللجوء لرميات الترجيح.

منافسات ثمن نهائي كأس مصر لكرة اليد

هليوبوليس vs الأهلي

القناة vs الزمالك

سبورتنج vs دلفي

اتحاد الشرطة vs الشمس

البنك الأهلي vs الجزيرة

طلائع الجيش vs الطيران

الزهور vs العبور

أصحاب الجياد vs سموحة

اقرأ أيضًا:

"الجميع يغادر غدا".. أول قرار من بيسيرو للاعبي الزمالك قبل مباراة الأهلي

بـ"أعلام الراية".. اشتباك عنيف بين اللاعبين والجمهور بإنجلترا (فيديو)