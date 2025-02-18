مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
19:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

ميلان

- -
19:45

فينورد

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

- -
22:00

كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

سلتيك

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوصل

0 1
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الريان

0 0
18:00

الإستقلال

جميع المباريات

إعلان

"يشارك بها الأهلي والزمالك".. تحديد موعد مباريات ثمن نهائي كأس مصر لكرة اليد

04:52 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

كرة يد أهلي وزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد مباريات دور ثمن نهائي النسخة الجارية من بطولة الكأس.

وأوضح اتحاد كرة اليد، عبر بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن يوم 18 مارس سيكون موعدًا لمنافسات ثمن النهائي التي سيشارك بها ناديي الأهلي والزمالك.

وستقام المباريات، بحسب البيان ذاته، عند التاسعة مساءً كونها خلال شهر رمضان باستثناء مباراة واحدة ستقام عند الحادية عشر مساءً وستجمع ناديي أصحاب الجياد وسموحة.

وتنص للوائح أنه حال انتهاء المباراة بالتعادل يتم خوض شوط إضافة لمدة 5 دقائق وحال استمر التعادل يتم خوض شوط إضافي ثانِ قبل اللجوء لرميات الترجيح.

منافسات ثمن نهائي كأس مصر لكرة اليد

هليوبوليس vs الأهلي

القناة vs الزمالك

سبورتنج vs دلفي

اتحاد الشرطة vs الشمس

البنك الأهلي vs الجزيرة

طلائع الجيش vs الطيران

الزهور vs العبور

أصحاب الجياد vs سموحة

اقرأ أيضًا:

"الجميع يغادر غدا".. أول قرار من بيسيرو للاعبي الزمالك قبل مباراة الأهلي

بـ"أعلام الراية".. اشتباك عنيف بين اللاعبين والجمهور بإنجلترا (فيديو)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس مصر لكرة اليد يد الأهلي يد الزمالك الاتحاد المصري لكرة اليد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالقانون.. استثناء لفئتين من يوم العمل الكامل في شهر رمضان