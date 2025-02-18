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تفاصيل مران الزمالك.. تدخل بيسيرو وشرح خطة الأهلي وقلق من موقف مصطفى شلبي

03:53 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

مران فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

ألقى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقام المدير الفني بإلقاء المحاضرة الفنية بإحدى القاعات المخصصة في مقر النادي، و شرح بيسيرو للاعبين كافة التفاصيل والأمور الفنية خلال مباراة بتروجت الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني للاعبين بعض الجوانب والأفكار الخططية التي سيتم العمل على تنفيذها خلال مباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أدى مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران وفقاً للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، في ظل معاناته من إجهاد عضلي.

وقام اللاعب بأداء التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الأدوات المخصصة أو بدونها تحت قيادة الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل بالجهاز الطبي، في ظل ترقب موقف مشاركته في مباراة الأهلي من عدمها.

وفي سياق متصل خاض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة والاستشفائية تحت إشراف الجهاز الطبي، في ظل الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

وقام الدكتور محمد أسامة بمتابعة البرنامج التأهيلي للثنائي والاطمئنان على حالتهما.

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