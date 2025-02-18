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"الجميع يغادر غدا".. أول قرار من بيسيرو للاعبي الزمالك قبل مباراة الأهلي

03:11 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

بيسيرو

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كتب- محمد خيري:

قرر البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الأهلي.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام الأهلي، يوم السبت المقبل، في السابعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلم موقع مصراوي، من مصدر مطلع، أن بيسيرو، قرر دخول اللاعبين في معسكر مغلق لمدة ثلاث أيام بداية من غدا حتى موعد مباراة الأهلي لزيادة التركيز لدى اللاعبين.

وأوضح المصدر، أن الفريق سيخوض تدريباته على ملعب هيئة قناة السويس الجديد، وسيتم عقد محاضرات يومية لتحفيز اللاعبين قبل المباراة الهامة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 27 نقطة، بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في الترتيب برصيد 32 نقطة.

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