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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، إن المباراة الافتتاحية لهم بالنسخة المقبلة ببطولة كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي تحمل ميزة للأخير.

وأوضح كولر، خلال مقطع فيديو نشرته حسابات فيفا عبر منصات التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، أن من المتوقع أن يشجع معظم الأمريكيين نادي إنتر ميامي لذا يعتبرون المباراة الأولى خارج أرضهم كونها أمام فريق البلد المستضيف.

وتابع المدرب السويسري:"لاعبو الأهلي متحمسون للمباراة وسيبذلون كل ما لديهم خلال المباراة وكذلك أمام بورتو وبالميراس فهي فرق كبيرة والأمر مثير لي وللاعبين"، مضيفًا:"مجموعتنا في كأس العالم للأندية مثيرة للغاية خاصة في وجود ليونيل ميسي".

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته بقوله:"سنلعب أمام أندية كبيرة لذا سنعمل على تقديم كل ما لدينا لأننا نريد الفوز وكذلك يريد خصومنا الفوز فأعتقد أن الأمر سيكون مثيرا للاهتمام".

وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية بمباراة يوم 15 يونيو القادم تجمع بين فريقي الأهلي وإنتر ميامي على أن تنتهي البطولة في 13 يوليو المقبل.

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