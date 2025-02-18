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اتحاد الكرة يهنئ محمود الخطيب في خطاب رسمي

12:33 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

محمود الخطيب

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كتب- محمد خيري:

وجه هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تهنئة خاصة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعد الاحتفالية التاريخية للقلعة الحمراء.

وتمنى أبو ريدة في رسالته إلى الخطيب بدوام التقدم والازدهار للنادي الأهلي وتشريفه للكرة المصرية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية هذا العام.

وكان النادي الأهلي أقام حفلا تاريخيا في معبد حتشبسوت بالأقصر، وأعلن خلاله عن التفاصيل الخاصة بالاستاد الجديد وذلك في حضرة النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية، سعة الاستاد الجديد والتي ستصل إلى 42 ألف متفرج.

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محمود الخطيب خطاب رسمي رئيس الاتحاد المصري
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