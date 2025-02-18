كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أمير عزمي مجاهد المدرب العام السابق لفريق الزمالك إنه تولى المنصب بعد حديث المدير الفني السويسري كريستيان جروس معه وليس إدارة النادي.

وأضاف أمير عزمي خلال مداخلة بفضائية أم بي سي مصر مساء أمس الإثنين:"السماسرة هيودوا الزمالك في خبر كان، هو سمسار واحد وتشعر أنه ماسك على النادي ذلة، لم يتحدث معي أحد للعمل بالزمالك ولكن جروس تواصل معي وبعدها بدأت العمل مع الفريق رغمًا عن رغبة عدد كبير من الأشخاص أنا أحاول خدمة النادي فقط".

واستنكر المدرب العام السابق لفريق الزمالك ما قيل بخصوص معاناة جروس صاحب الـ70 عامًا من نسيان اسماء اللاعبين بقوله:"كان يدرب 37 لاعبًا في الملعب وكان يعرف حين وصل 3 أو 5 لاعبين فقط وهم محمود حمدي الونش ومحمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله السعيد وثنائي آخر".

وتابع أمير عزمي:"لا أهاجم المجلس ككل ولكن أهاجم بعض الأشخاص المسؤولة عن الكرة في النادي جماهير الزمالك لها الجنة، وجروس قال لي لو لا جماهير الزمالك لكان وضعه صعب جدًا جدًا جدا".

وأتم المدرب العام السابق لفريق الزمالك تصريحات بقوله:""كل ما قيل عن ذلك الأمر كذب، جروس شاهد أمور في الزمالك لم يرها في كرة القدم".

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