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"لازم أعترف بخطأي".. خالد الغندور يعتذر للزمالك بعد تدخل ميدو

11:44 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025
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كتب- محمد خيري:

قدم الإعلامي خالد الغندور، الاعتذار لنادي الزمالك، بسبب نقله خبر غير صحيح، بشأن التونسي أحمد الجفالي.

قال خالد الغندور، خلال برنامجه عبر قناة "المحور": "لابد من الاعتذار، لنادي الزمالك عن خبر الجفالي اللي قلته بعد ماتش الزمالك وبتروجيت، أن اللاعب غادر الملعب غاضب، في سيارة خاصة بسبب المشاركة لمدة دقيقة وأغلق هاتفه".

أضاف: "ميدو تواصل معي هاتفيا وأخبرني أن المعلومة ليست صحيحة، أن قلتها كخبر من فريق الإعداد، ولكن لابد من الاعتراف بالخطأ، حتى لا يفهم البعض أنه بقصد الضرب في الزمالك".

وأكمل: "ما فعله أحمد الجفالي يفعله كل اللاعيبن، بتدخل المعسكر في الباص ولكن تروح عادي، اللي معاه عربيه بيروح بيها، ولكن الجفالي معهوش وعشان كده ركب مع وكيله".

جدير بالذكر أن فريق الزمالك مع نظيره بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد الماضي على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 27 نقطة.

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