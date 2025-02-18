تفاؤل وثقة بيسيرو.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة الأهلي

كتب- محمد خيري:

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة، في الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومنح المدير الفني البرتغالي اللاعبين راحة من التدريبات أمس الإثنين، عقب التعادل مع بتروجيت في الجولة الماضية لبطولة الدوري المصري بهدف لكل فريق.

وهناك حالة من التفاؤل والثقة من جانب جوزيه بيسيرو، المدير الفني الجديد للفريق، في اللاعبين قبل المباراة المقبلة، لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، بينهما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 32 نقطة.