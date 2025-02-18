مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
19:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

ميلان

- -
19:45

فينورد

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

- -
22:00

كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

سلتيك

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوصل

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الريان

- -
18:00

الإستقلال

جميع المباريات

إعلان

سباق الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يطارد صلاح ويبتعد عن مرموش

02:18 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

ليفاندوفيسكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قاد النجم البولندي بصفوف برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي فريقه إلى الفوز على نظيره رايو فاليكانو بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وواصل اللاعب صاحب الـ 36 عاماً الزحف للحاق بمحمد صلاح متصدر سباق الحذاء الذهبي الأوروبي 2024-2025.

قواعد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي

تعتمد الجائزة على عدد الأهداف التي يسجلها كل لاعب بالدوري المحلي الذي يشارك به؛ إذ يُحتسب الهدف بنقطتين في الدوريات الخمسة الكبرى الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي، الفرنسي والألماني، فيما يعادل 1.5 نقطة في الدوريات الأدنى ثم ينخفض إلى نقطة وحيدة في بعض المسابقات المحلية الأخرى.

ترتيب أول 10 مراكز في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي:

1) محمد صلاح مع ليفربول: 22 هدفًا (44 نقطة)

2) هاري كين مع بايرن ميونخ: 21 هدفًا (42 نقطة)

3) ماتيو ريتيجي مع أتالانتا: 20 هدفًا (40 نقطة)

4) روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة: 20 هدفًا (40 نقطة)

5) إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي: 19 هدفًا (38 نقطة)

6) عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي: 18 هدفًا (36 نقطة)

7) كريس وود مع نوتنجهام فورست: 18 هدفًا (36 نقطة)

8) ألكسندر إيزاك مع نيوكاسل يونايتد: 17 هدفًا (34 نقطة)

9) كيليان مبابي مع ريال مدريد: 17 هدفًا (34 نقطة)

10) فيكتور جيوكيرس مع سبورتينج لشبونة: 22 هدفًا (33 نقطة)

اقرأ أيضًا:

لاعب الأهلي يعلن عبر مصراوي شراء نادي آراو السويسري لعقده

أمير عزمي مجاهد يكشف مفاجآة صادمة من جروس لنادي الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترتيب سباق الحذاء الذهبي الأوروبي الحذاء الذهبي الأوروبي محمد صلاح ليفاندوفيسكي عمر مرموش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* بيان عاجل من الداخلية بشأن "خُط الصعيد الجديد"