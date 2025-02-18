قاد النجم البولندي بصفوف برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي فريقه إلى الفوز على نظيره رايو فاليكانو بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وواصل اللاعب صاحب الـ 36 عاماً الزحف للحاق بمحمد صلاح متصدر سباق الحذاء الذهبي الأوروبي 2024-2025.

قواعد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي

تعتمد الجائزة على عدد الأهداف التي يسجلها كل لاعب بالدوري المحلي الذي يشارك به؛ إذ يُحتسب الهدف بنقطتين في الدوريات الخمسة الكبرى الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي، الفرنسي والألماني، فيما يعادل 1.5 نقطة في الدوريات الأدنى ثم ينخفض إلى نقطة وحيدة في بعض المسابقات المحلية الأخرى.

ترتيب أول 10 مراكز في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي:

1) محمد صلاح مع ليفربول: 22 هدفًا (44 نقطة)

2) هاري كين مع بايرن ميونخ: 21 هدفًا (42 نقطة)

3) ماتيو ريتيجي مع أتالانتا: 20 هدفًا (40 نقطة)

4) روبرت ليفاندوفسكي مع برشلونة: 20 هدفًا (40 نقطة)

5) إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي: 19 هدفًا (38 نقطة)

6) عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي: 18 هدفًا (36 نقطة)

7) كريس وود مع نوتنجهام فورست: 18 هدفًا (36 نقطة)

8) ألكسندر إيزاك مع نيوكاسل يونايتد: 17 هدفًا (34 نقطة)

9) كيليان مبابي مع ريال مدريد: 17 هدفًا (34 نقطة)

10) فيكتور جيوكيرس مع سبورتينج لشبونة: 22 هدفًا (33 نقطة)

اقرأ أيضًا:

لاعب الأهلي يعلن عبر مصراوي شراء نادي آراو السويسري لعقده

أمير عزمي مجاهد يكشف مفاجآة صادمة من جروس لنادي الزمالك