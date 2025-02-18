أمير عزمي مجاهد يكشف مفاجآة صادمة من جروس لنادي الزمالك

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لاعب الأهلي: كنت بكلم نفسي في البيت بسبب كولر

كشف المدرب العالم السابق بفريق الزمالك، أمير عزمي مجاهد، عن مفاجآة صادمة بالنسبة لجماهير ناديه من قِبل المدير الفني السويسري السابق لفريقهم كريستيان جروس.

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مساء الإثنين:"جروس عقد جلسة مع مجلس الإدارة عند رحيله ولم يصل لاتفاق ومنحهم فرصة 3 أيام وبعدها سيقدم شكوى ضد النادي".

وأوضح المدرب العالم السابق بفريق الزمالك أن المدير الفني السويسري جروس كان يرغب في خوض مباراة القمة كون المدير الفني للأهلي مارسيل كولر أحد لاعبيه السابقين وكان يجهز لها.

وأتم أمير عزمي مجاهد تصريحاته بالتنويه إلى أن جروس أخبره أنه شاهد أمور بنادي الزمالك لم يشاهدها من قبل خلال مسيرته بكرة القدم.

وكان نادي الزمالك قد أنهى التعاقد مع السويسري جروس وجهازه المعاون؛ بداع تراجع النتائج وتم التعاقد مع البرتغالي جوزيه بيسيرو بدلاً منه.

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