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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر اللاعب السابق بصفوف الأهلي، يوسف أيمن، طريقة تعادل المدير الفني السويسري للفريق مارسيل كولر معه خلال فترة استعارته من نادي الدحيل القطري.

وقال يوسف أيمن خلال تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس مساء الإثنين:"هناك علامات استفهام على كولر وطريقته في التعامل معي فلم أفهم أسلوب ولم يكن يتواصل معي لذا كانت مرحلة صعبة وكنت بكلم نفسي في البيت فلم أكن أشارك هلال أول شهرين ونصف الشهر قبل المشاركة أمام الزمالك والتعرض للإصابة".

وأوضح اللاعب ذو الأصول المصرية أن كولر لم يكن صريحًا معه خلال الجلسات التي كان يعقده معه كما لم يكن مقنعًا في ردوده على أسئلته لذلك رأى صعوبة وجود فرصة للمشاركة ومن ثم قرر الرحيل.

وأضاف اللاعب:"فترتي مع الأهلي كانت جيدة تعلمت منها الكثير ولكن لم تكن موفقة وكانت هناك أمور ليست في يدي، وفترة صعبة، ولكن أحمد الله في النهاية ولا أعلم هل يوجد أسباب شخصية معي أو مع مجلس الإدارة، ولكن كل هذا ليس ذنبي وأنا كنت بحاجة لفرصة لإثبات نفسي؛ لأنني لست موظفًا وبالتالي قررت الرحيل".

وأتم المدافع القطري الدولي تصريحاته بالإشارة إلى أن كولر كان شخصية غير مفهومة بالنسبة له ولم يمنح كافة اللاعبين حقهم.

صفقة يوسف أيمن

وكان الأهلي قد أعلن التعاقد مع يوسف أيمن قادمًا من صفوف الدحيل القطري على سبيل الإعارة بالانتقالات الصيفية الماضية.

ولكن النادي الأهلي قرر قطع استعارته للاعب صاحب الـ 25 عاماً ومن ثمّ عودته لصفوف نادي الدحيل، بعدما شارك مع الفريق بمباراتين بواقع 33 دقيقة في بطولة السوبر المصري و45 دقيقة ببطولة الدوري.

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