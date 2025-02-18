مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
19:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

ميلان

- -
19:45

فينورد

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

- -
22:00

كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

سلتيك

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوصل

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الريان

- -
18:00

الإستقلال

جميع المباريات

إعلان

موعد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

04:00 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

هاري كين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

تُقام اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير العديد من المباريات لعل أبرزها مباراة بايرن ميونخ وسيلتيك في دوري أبطال أوروبا.

وتشهد منافسات اليوم أيضًا مباريات في الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، أبرزها مباراة المصري وغزل المحلة.

موعد مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا

اي سي ميلان ضد فاينورد - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1

بنفيكا ضد موناكو - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

أتالانتا ضد كلوب بروج - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

بايرن ميونخ ضد سيلتيك - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

موعد مباريات الدوري المصري

طلائع الجيش ضد زد - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 2

غزل المحلة ضد المصري - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 1

موعد مباريات اليوم بدوري أبطال آسيا

الوصل ضد الهلال - 6:00 مساء - SSC 1

غوانغجو ضد بوريرام يونايتد - 12:00 مساء - بي إن سبورت AFC 3

كاواساكي فرونتالي ضد سنترال كوس مارينرز - 12:00 مساء - بي إن سبورت AFC 2

شنغهاي شنهوا ضد فيسيل كوبي - 12:00 مساء - بي إن سبورت AFC

جوهور ضد بوهانغ ستيليرز - 2:00 مساء - بي إن سبورت AFC 1

الريان ضد استقلال - 2:00 مساء - بي إن سبورت AFC

اقرأ أيضًا:

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على رايو فاليكانو

"لسنا في شارع".. أمير عزمي مجاهد يوضح كواليس أزمة شيكابالا وجروس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لاعب الأهلي: كنت بكلم نفسي في البيت بسبب كولر

إعلان

إعلان

* بيان عاجل من الداخلية بشأن "خُط الصعيد الجديد"