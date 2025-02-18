موعد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تُقام اليوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير العديد من المباريات لعل أبرزها مباراة بايرن ميونخ وسيلتيك في دوري أبطال أوروبا.

وتشهد منافسات اليوم أيضًا مباريات في الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، أبرزها مباراة المصري وغزل المحلة.

موعد مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا

اي سي ميلان ضد فاينورد - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1

بنفيكا ضد موناكو - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

أتالانتا ضد كلوب بروج - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

بايرن ميونخ ضد سيلتيك - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

موعد مباريات الدوري المصري

طلائع الجيش ضد زد - 4:00 مساء - أون تايم سبورت 2

غزل المحلة ضد المصري - 7:00 مساء - أون تايم سبورت 1

موعد مباريات اليوم بدوري أبطال آسيا

الوصل ضد الهلال - 6:00 مساء - SSC 1

غوانغجو ضد بوريرام يونايتد - 12:00 مساء - بي إن سبورت AFC 3

كاواساكي فرونتالي ضد سنترال كوس مارينرز - 12:00 مساء - بي إن سبورت AFC 2

شنغهاي شنهوا ضد فيسيل كوبي - 12:00 مساء - بي إن سبورت AFC

جوهور ضد بوهانغ ستيليرز - 2:00 مساء - بي إن سبورت AFC 1

الريان ضد استقلال - 2:00 مساء - بي إن سبورت AFC

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