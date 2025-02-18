نتائج مباريات أمس الإثنين 17 فبراير
كتب - محمد عبد السلام:
أقيمت مساء أمس الإثنين عدد من المباريات الهامة نستعرض نتائجها بالسطور التالية:
نتائج مباريات الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - (2-2)
الاتحاد السكندري ضد الجونة - (1-0)
مودرن سبورت ضد بيراميدز - (0-1)
نتائج مباريات دوري أبطال آسيا
باختاكور ضد السد - (2-1)
برسبوليس ضد النصر - (0-0)
الشرطة ضد العين - (2-0)
الأهلي ضد الغرافة - (4-2)
نتائج مباريات الدوري الإسباني
برشلونة ضد رايو فايكانو - (1-0)
نتائج مباريات الدوري الإيطالي
جنوى ضد فينيزيا - (2-0)
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