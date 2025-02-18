نتائج مباريات أمس الإثنين 17 فبراير

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت مساء أمس الإثنين عدد من المباريات الهامة نستعرض نتائجها بالسطور التالية:

نتائج مباريات الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - (2-2)

الاتحاد السكندري ضد الجونة - (1-0)

مودرن سبورت ضد بيراميدز - (0-1)

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا

باختاكور ضد السد - (2-1)

برسبوليس ضد النصر - (0-0)

الشرطة ضد العين - (2-0)

الأهلي ضد الغرافة - (4-2)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

برشلونة ضد رايو فايكانو - (1-0)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

جنوى ضد فينيزيا - (2-0)

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