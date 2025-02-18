مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
19:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

ميلان

- -
19:45

فينورد

دوري أبطال أوروبا

أتالانتا

- -
22:00

كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

سلتيك

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوصل

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الريان

- -
18:00

الإستقلال

جميع المباريات

إعلان

نتائج مباريات أمس الإثنين 17 فبراير

03:00 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

إبراهيم عادل يحتفل بهدفه لبيراميدز في مرمى موردن س

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت مساء أمس الإثنين عدد من المباريات الهامة نستعرض نتائجها بالسطور التالية:

نتائج مباريات الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - (2-2)

الاتحاد السكندري ضد الجونة - (1-0)

مودرن سبورت ضد بيراميدز - (0-1)

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا

باختاكور ضد السد - (2-1)

برسبوليس ضد النصر - (0-0)

الشرطة ضد العين - (2-0)

الأهلي ضد الغرافة - (4-2)

نتائج مباريات الدوري الإسباني

برشلونة ضد رايو فايكانو - (1-0)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

جنوى ضد فينيزيا - (2-0)

اقرأ أيضًا:

ستوري نجوم كرة القدم.. تريكة ووليد سليمان.. احتفال تريزيجيه.. عودة لاعب الأهلي

"لسنا في شارع".. أمير عزمي مجاهد يوضح كواليس أزمة شيكابالا وجروس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نتائج مباريات اليوم نتائج مباريات الدوري المصري نتائج مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لاعب الأهلي: كنت بكلم نفسي في البيت بسبب كولر

إعلان

إعلان

* بيان عاجل من الداخلية بشأن "خُط الصعيد الجديد"