هل يزيد زيزو من أوجاع الزمالك قبل مواجهة الأهلي؟

كتب ـ محمد خيري:

يترقب الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، موقف مشاركة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول، في مواجهة الأهلي المقرر لها يوم السبت المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

إصابة زيزو قبل مباراة الأهلي

وتعرض زيزو للإصابة خلال مواجهة الأمس أمام بتروجيت، بشد في العضلة الخلفية، وخرج من المباراة في الدقيقة الأخيرة، ونزل بدلا منه التونسي أحمد الجفالي.

ويسود التخوف داخل نادي الزمالك، من غياب اللاعب، وعدم قدرته في المشاركة باللقاء، وزيادة الأزمات التي يعاني منها النادي مؤخرًا، خاصة من ناحية تراجع الأداء.

وكان مقررًا أن يخضع زيزو لأشعة أمس الإثنين، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات، ولكن تم تأجيلها لحين عودة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق من الخارج لحضور إحدى المؤتمرات الطبية الكبيرة.

وسيخضع زيزو للأشعة اليوم الثلاثاء، قبل المران، وسيتحدد على أثرها، موقفه من المشاركة في التدريبات من عدمها للتواجد في مباراة القمة المقبلة.

نتيجة مباراة الزمالك وبتروجت

وتعادل الزمالك مع نظيره بتروجت بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس الأحد على ستاد السلام في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في قمة الكرة المصرية، يوم السبت المقبل، بالجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل مباراة القمة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي الوصيف.

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