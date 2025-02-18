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بيسيرو يستعين بالإسماعيلي وبتروجيت لمواجهة الأهلي

02:00 م الثلاثاء 18 فبراير 2025
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  • عرض 25 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 25 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 25 صورة
    زيزو
  • عرض 25 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 25 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 25 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 25 صورة
    بيسيرو
  • عرض 25 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 25 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 25 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 25 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 25 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 25 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 25 صورة
    بيسيرو وشيكابالا
  • عرض 25 صورة
    المران الأول لبيسيرو مع الزمالك
  • عرض 25 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 25 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 25 صورة
    المران الأول لبيسيرو مع الزمالك
  • عرض 25 صورة
    مران السيد
  • عرض 25 صورة
    المران الأول لبيسيرو مع الزمالك
  • عرض 25 صورة
    محمد السيد
  • عرض 25 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 25 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 25 صورة
    مران الزمالك
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كتب ـ محمد خيري:

بدأ البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، الاستعداد لمواجهة الأهلي المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في قمة الكرة المصرية، يوم السبت المقبل، بالجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وتولى بيسيرو تدريب الزمالك منذ أيام قليلة، وقاد الفريق الأبيض أول أمس أمام بتروجيت؛ إذ انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولكنه مازال يتعرف على لاعبي الفريق، وفقا لتصريحاته.

ويعد البرتغالي جوزيه بيسيرو، ليس بغريب عن جماهير الأهلي، حيث تولى قيادة الفريق الأحمر، موسم 2015، ورحل مطلع 2016.

بيسيرو يستعين بالإسماعيلي وبتروجيت

وقرر بيسيرو دراسة فريق الأهلي لمعرفة مواطن القوة والضعف من خلال مباراة الإسماعيلي الماضية، التي فاز بها الأحمر برباعية نظيفة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيشاهد بيسيرو أيضا مباراة فريقه الماضية أمام بتروجيت، لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين، وعدم تكرارها مرة أخرى.

ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري

ويحتل فريق الزمالك قبل مباراة القمة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي الوصيف.

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