"بعد أزمة المنصورة".. علاء نوح مديراً فنيًا لطنطا في دوري المحترفين

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أمير عزمي مجاهد المدرب العام السابق لنادي الزمالك كواليس أزمة قائد الفريق محمود عبد الرزاق "شيكابالا" والمدير الفني السويسري للفريق كريستيان جروس في ظل ما يتردد عن وجود مشادات بينهما كلامية.

وقال أمير عزمي مجاهد خلال حلوله ضيفًا بفضائية إم بي سي مصر، مساء الإثنين، إنه علم بغضب شيكابالا عقب مباراة إنيمبا ودخوله في حالة ثورة ولكنهم كجهاز فني حضروا المؤتمر الصحفي ثم عادوا إلى غرف الملابس.

وأشار المدرب العام السابق للزمالك إلى أنهم وجدوا غرفة الملابس هادئة بصورة كبيرة لا تتناسب مع فوزهم على إنيمبا فعلم أن هناك أزمة.

وأتم أمير عزمي مجاهد تصريحاته بقوله:"جروس في اليوم التالي قال لشيكابالا أنت قائد الفريق لو هناك أزمة أرجو أن تحلها ولكن لم يكن هناك أي اعتداءات فنحن لسنا في شارع وما يكتب غير صحيح".

وكان نادي الزمالك قد وجه الشكر للجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري جروس بداع تراجع النتائج والأداء وتم التعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل فريق الزمالك بعد مرور 14 جولة من الدوري المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق 5 نقاط عن الأهلي الوصيف و 6 نقاط عن بيراميدز.

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