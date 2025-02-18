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"بعد أزمة المنصورة".. علاء نوح مديراً فنيًا لطنطا في دوري المحترفين

12:11 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    علاء نوح مديراً فنيًا لطنطا في دوري المحترفين
  • عرض 10 صورة
    علاء نوح مديراً فنيًا لطنطا في دوري المحترفين
  • عرض 10 صورة
    علاء نوح مديراً فنيًا لطنطا في دوري المحترفين
  • عرض 10 صورة
    علاء نوح مديراً فنيًا لطنطا في دوري المحترفين
  • عرض 10 صورة
    علاء نوح مديراً فنيًا لطنطا في دوري المحترفين
  • عرض 10 صورة
    علاء نوح مديراً فنيًا لطنطا في دوري المحترفين
  • عرض 10 صورة
    علاء نوح مديراً فنيًا لطنطا في دوري المحترفين
  • عرض 10 صورة
    علاء نوح مديراً فنيًا لطنطا في دوري المحترفين
  • عرض 10 صورة
    علاء نوح مديراً فنيًا لطنطا في دوري المحترفين
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كتب ـ محمد الميموني:

أعلن مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي مساء الإثنين، تعيين علاء نوح مديراً للفريق الأول لكرة القدم بعد رحيل المدير الفني خالد عيد .

ورحل المدير الفني الأسبق لفريق طنطا بعد تراجع الفريق في النتائج خلال الفترة الماضية، آخرها الخسارة على ملعبه ووسط جماهيره ضد لا فيينا، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الـ 22 بدوري المحترفين.

وانضم خالد عيد للفريق للتدريب النادي، بداية من الجولة السادسة بدوري المحترفين، بعد رحيل محمد حليم.

وسبق لعلاء تولى المهمة الفنية لنادي المنصورة هذا الموسم بدوري المحترفين، قبل أن يعلن رحيله بعد نهاية الجولة العشرين من المسابقة بعد خلاف مع مجلس إدارة نادي المنصورة.

وبرز اسم علاء نوح مع المنصورة خلال مباراة فريقه بالموسم الجاري مع المقاولون والتي شهدت واقعة مؤسفة باعتداء لاعب الفريق الأول أحمد شاهين عليه

ويحتل طنطا المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة، بجدول ترتيب دوري المحترفين المصري.

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علاء نوح نادي طنطا دوري المحترفين
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