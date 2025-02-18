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الزمالك يحيي ذكرى وفاة 48 مشجعًا لناديه.. ما القصة؟

12:10 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

شعار الزمالك

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أحيا نادي الزمالك مساء الإثنين ذكرى وفاة 48 مشجعًا لجماهير ناديه خلال مباراة ودية في ملعبهم أمام نظيرهم دوكلا التشيكي.

ونشرت حسابات نادي الزمالك تصميمًا برقم الضحايا مذيلة إياه بتعليق:"يوافق اليوم ذكرى وفاة 48 مشجع من جماهير نادينا العظيم في مباراة الزمالك ودوكلا التشيكي.. في قلوبنا للأبد ولن ننساكم".

قصة وفاة 48 مشجعًا للزمالك في ودية دوكلا التشيكي

48 مشجعًا لقى مصرعه من جماهير الزمالك التي حضرت إلى ملعب حلمي زامورا يوم 17 فبراير 1974 لحضور المباراة الودية لفريقهم أمام نظيره دوكلا التشيكي فيما أُصيب العشرات قبل دقائق من انطلاق المباراة.

80 ألف مشجع حضر إلى ملعب حلمي زامورا لمشاهدة ودية فريقهم أمام نظيره التشيكي ولكن الملعب لم يكن يتسع لأكثر من 45 ألف مشجع مما أدى إلى تكدس المشجعين ومع التدافع انهار جزء من السور الحديدي.

ورفض حكم المباراة حينها خوض اللاعبون للمباراة في ظل حالات الوفيات والإصابة.

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الزمالك دوكلا التشيكي
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